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جديد المحليات > إطلاق جائزة الابتكار في الصناعات الدفاعية بالمملكة لتحفيز وتشجيع الموهوبين لتقديم حلول ابتكارية
09/03/2022   4:54 م

إطلاق جائزة الابتكار في الصناعات الدفاعية بالمملكة لتحفيز وتشجيع الموهوبين لتقديم حلول ابتكارية

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أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالشراكة مع الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وبالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والشركة السعودية للصناعات العسكرية اليوم (الأربعاء) إطلاق جائزة الابتكار في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة.

وجاء الإعلان على هامش معرض الدفاع العالمي، وتهدف الجائزة لتحفيز وتشجيع المبتكرين من أجل تقديم حلول ابتكارية في مختلف مجالات القطاع، والاستثمار في ابتكارات المخترعين والموهوبين لتطوير وتوطين صناعات عسكرية محلية ومستدامة، إلى جانب نشر ثقافة البحث والابتكار في المملكة، ودعمها وتمكينها وتسهيل وصولها للشركاء في منظومة الدفاع والأمن. وفق “أخبار 24”.

ويأتي إطلاق الجائزة ضمن العمل التكاملي لتطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، بما يضمن تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافدًا رئيسًا للاقتصاد ومساهمًا أساسيًا في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية.

إطلاق جائزة الابتكار في الصناعات الدفاعية بالمملكة لتحفيز وتشجيع الموهوبين لتقديم حلول ابتكارية

جديد المحليات
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