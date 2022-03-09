وزير الداخلية يقف على جناح الوزارة المشارك في معرض الدفاع العالمي

وقف وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، على جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالرياض.
ويقدم الجناح المقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عروضًا لأبرز حلول وزارة الداخلية المبتكرة الرامية إلى حفظ الأمن ومكافحة الجريمة.
ويستعرض الجناح عدداً من الآليات التي تتبعها الوزارة لجعل المدن أكثر أمانًا، إلى جانب آليات الاستخدام الأمثل للتقنية في تطوير الكادر الأمني، إضافة لأمن الحدود والرسائل المبتكرة في تعزيز الأمن والسلامة والتعامل مع الأحداث والأزمات.
وفق “أخبار 24”.