نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وزير الداخلية يقف على جناح الوزارة المشارك في معرض الدفاع العالمي
09/03/2022   4:54 م

وزير الداخلية يقف على جناح الوزارة المشارك في معرض الدفاع العالمي

+ = -
703

وقف وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، على جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالرياض.

ويقدم الجناح المقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عروضًا لأبرز حلول وزارة الداخلية المبتكرة الرامية إلى حفظ الأمن ومكافحة الجريمة.

ويستعرض الجناح عدداً من الآليات التي تتبعها الوزارة لجعل المدن أكثر أمانًا، إلى جانب آليات الاستخدام الأمثل للتقنية في تطوير الكادر الأمني، إضافة لأمن الحدود والرسائل المبتكرة في تعزيز الأمن والسلامة والتعامل مع الأحداث والأزمات.

وزير الداخلية يقف على جناح الوزارة المشارك في معرض الدفاع العالمي

وزير الداخلية يقف على جناح الوزارة المشارك في معرض الدفاع العالمي

وزير الداخلية يقف على جناح الوزارة المشارك في معرض الدفاع العالمي

وفق “أخبار 24”.

وزير الداخلية يقف على جناح الوزارة المشارك في معرض الدفاع العالمي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885201958.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.