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جديد المحليات > “هيئة الاتصالات” توافق على تقديم 3 شركات متخصصة لخدمة المركبات المتصلة في المملكة
09/03/2022   4:54 م

“هيئة الاتصالات” توافق على تقديم 3 شركات متخصصة لخدمة المركبات المتصلة في المملكة

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وافقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تقديم ثلاث شركات خدمة «المركبات المتصلة»، وهي شركة “فورد السعودية”، وشركة “عبدالله هاشم المحدودة”، وشركة “نيسان السعودية المحدودة”.

وأوضحت الهيئة أن شركة “فورد السعودية” ستقدم الخدمة لمركبات “فورد” و”لينكون”، في حين ستقدم شركة “عبدالله هاشم المحدودة” الخدمة لمركبات “هوندا”، بينما ستتولى شركة “نيسان السعودية المحدودة” تقديم الخدمة لمركبات “نيسان وإنفينيتي”.

وتعد خدمة “المركبات المتصلة” إحدى تطبيقات إنترنت الأشياء التي تربط المركبة بأنظمة مزود خدمة المركبات المتصلة لتوفير عدد من الخدمات التي سترفع مستوى الأمان لراكبي المركبة. وفق “أخبار 24”.

وتقدم هذه الخدمة خدمات أخرى مثل رفع التقارير التشخيصية عن حالة أداء المركبة، وطلب المساعدة والدعم الفني بشكل مباشر، فضلاً عن مجموعة من الخيارات والخدمات الترفيهية، ما سينتج عنه تحسين تجربة المستخدم.

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“هيئة الاتصالات” توافق على تقديم 3 شركات متخصصة لخدمة المركبات المتصلة في المملكة

جديد المحليات
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