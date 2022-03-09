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جديد المحليات > مصادر: السماح بزيارة المرضى المنومين في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بعد تعليقها سابقاً
09/03/2022   10:33 م

مصادر: السماح بزيارة المرضى المنومين في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بعد تعليقها سابقاً

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ذكرت مصادر أن المدينة الطبية بجامعة الملك سعود أصدرت تعميما بعودة السماح بزيارات المرضى المنومين بمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض، وذلك بعد تعليقها سابقا.

وأوضحت المصادر لـ”أخبار 24″ أنه سيتم السماح بزيارة المرضى المنومين من يوم الأحد إلى الخميس على أن تبدأ الزيارة من الساعة الخامسة عصرا وحتى السابعة مساء، وتكون يومي الجمعة والسبت من الرابعة عصرا إلى السابعة مساء.

وأضافت المصادر أنه سيتم منع زيارة المرضى بمنطقة العزل وأجنحة الأمراض المعدية، وكذلك منع دخول الأطفال منعا باتاً، وسيُسمح بالدخول للمحصنين مع إثبات ذلك عبر تطبيق”توكلنا” ويجب على كل زائر الالتزام بلبس الكمامة وتعقيم اليدين عند الدخول، والالتزام كذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدينة الطبية وعدم التجمع بداخل غرف المرضى.

مصادر: السماح بزيارة المرضى المنومين في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بعد تعليقها سابقاً

جديد المحليات
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