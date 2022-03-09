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جديد المحليات > بالفيديو.. وزير العدل يستعرض التأثيرات الإيجابية لنظام الأحوال الشخصية الجديد
09/03/2022   10:33 م

بالفيديو.. وزير العدل يستعرض التأثيرات الإيجابية لنظام الأحوال الشخصية الجديد

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استعرض وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الأربعاء، التأثيرات الإيجابية لنظام الأحوال الشخصية الجديد، والذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) خلال جلسته الأسبوعية.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن النظام بني على أعلى المعايير، حيث كان هناك سابقاً تفاوت في تطبيق الحكم القانوني، مشيرًا إلى أن النظام سوف يقلص من السلبيات المتعلقة بالأطراف المتداعية والتفاوت في التطبيق، وأن النظام يسعى لاستمرارية الرابطة الأسرية، والتي تعد بمثابة هدف له. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن النظام أنهى مرحلة اجتهاد القضاة، حيث سيتفرغ القاضي حاليًا للنظر الواقعي، مؤكدًا أنه لن يكون للقضاة دور في الاختيار بين الأقوال الفقهية.

بالفيديو.. وزير العدل يستعرض التأثيرات الإيجابية لنظام الأحوال الشخصية الجديد

جديد المحليات
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