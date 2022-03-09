توفير مساكن مجهزة ومساعدات غذائية للأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي بمنطقة قوز النكاسة

قدمت الأجهزة التنفيذية، بإشراف اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، حزمة من وسائل الدعم الاجتماعي لسكان منطقة قوز النكاسة، منذ بدء الأعمال الميدانية للتطوير، مطلع فبراير الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي لمشروع معالجة الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة، الدكتور أمجد مغربي، أنه تم توفير مساكن مجهزة لجميع الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى تجهيز عدد من المنازل لاستخدامها عند الحاجة.
وأضاف أن الجهات التنفيذية بالمشروع قدمت الدعم الاقتصادي والقانوني للأسر السعودية والمقيمين، حيث تم توزيع مساعدات غذائية شملت الوجبات والمياه وحليب الأطفال، كما وفرت خدمات نقل الأثاث للمحتاجين.
وبين أن القطاع غير الربحي أسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات للأسر المحتاجة، إذ بلغ عدد الجمعيات الخيرية المشاركة 44 جمعية، إضافة إلى وجود 182 متطوعاً. وفق “أخبار 24”.
وكشف مغربي أن المديرية العامة للجوازات تولت تصحيح الأوضاع النظامية لبعض مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الجالية البرماوية، بعد أن أدرجت خدمة تجديد إقاماتهم عبر منصة أبشر، وخصصتها للجالية البرماوية القاطنة في حي النكاسة، حيث استفاد من الخدمة حتى الآن 8002 متقدم.