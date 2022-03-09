عبدالله عسيري يعلق على فوزه بجائزة الطبيب العربي لعام 2022

علق وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، على فوزه بجائزة الطبيب العربي لعام 2021م.
وقال عسيري في حديثه لـ”أخبار 24″ إن هذه الجائزة منّ الله بها عليه وعلى فريقه في الصحة الوقائية، فهم الأبطال الحقيقيون خلف جميع ما تحقق خلال جائحة كورونا.
ووجه عسيري الشكر على المستوى الشخصي لأسرته على دعمهم اللامتناهي، وعلى المستوى المهني إلى قيادة هذا البلد العظيم التي آمنت بالعلم وسخرت له كافة الإمكانات، ولقيادات وزارة الصحة التي مكنته من العمل والإنجاز ورشحته لهذه الجائزة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم (الأربعاء)، فوز الدكتور عبد الله عسيري بجائزة الطبيب العربي لعام 2022، المقدمة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.