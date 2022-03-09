مرابطون ينهون اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالحد الجنوبي

أنهى قرابة 160 مرابطا من أبطال القوات المسلحة على الحد الجنوبي اختبارات الفصل الدراسي الثاني ضمن الطلاب في مدارس التعليم بصامطة وأحد المسارحة والحرث والعارضة.
وقال المرابطون لـ”أخبار 24″ إن إدارة تعليم جازان، ممثلة في مدارس الحد الجنوبي، أتاحت لهم جميع الإمكانات لأداء الاختبارات ومشاركة الطلاب، الذين يبدون مدى إعجابهم بما يسطرون من بطولات على حدود الوطن.
كما اكدوا أن النصر بالعلم في مقاعد الدراسة كالنصر بالسلاح في مواجهة العدو على الحدود، شاكرين لإدارة تعليم جازان جهودها في تسهيل أداء مهامهم العلمية ومواصلة عطائهم ضمن زملائهم على الثغور.
وأضافوا أن تواجدهم على مقاعد الدراسة لأداء الاختبارات ضمن الطلاب يزيد من عزيمتهم على تحقيق الانتصارات في الرباط وردع محاولات المليشيات المدعومة من إيران على الحدود.