بـ 13 مليار ريال.. “الدفاع” توقع 23 عقدًا مع شركات محلية وعالمية في اليوم الرابع لمعرض الدفاع العالمي

وقعت وزارة الدفاع 23 عقدًا مع شركات محلية وعالمية، بقيمة إجمالية تقارب 13 مليار ريال، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع والأخير لمعرض الدفاع العالمي 2022، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية من 6-9 مارس 2022 بالرياض.
وشملت العقود الموقعة مع الشركات المحلية، 5 عقود مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، بواقع عقدين لصالح القوات البرية، و3 عقود لصالح القوات البحرية، وذلك بقيمة إجمالية تقدّر بـ 6 مليارات ريال، حيث تضمنت عقود استحواذ على منظومات اتصالات وعربات عسكرية، وعقوداً لتأمين الذخائر، واستدامة عدد من المنظومات البحرية.
كما وقعت الوزارة عقداً بمبلغ يفوق المليار ريال، مع المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وذلك لصالح القوات الجوية، للاستحواذ على منظومات دفاعية شاملة المساندة الفنية والإمدادية والتدريب، إلى جانب عقدين مع شركة ريثيون الأمريكية، بمبلغ يقدّر بملياري ريال، للاستحواذ على قدرات دفاعية ومساندة فنية، لتعزيز قدرات قوات الدفاع الجوي.
وتضمنت العقود الموقعة مع الشركات الدولية، عقدًا مع “شركة لوكهيد مارتن جلوبال انك” الأمريكية لصالح القوات الجوية، بمبلغ يفوق المليار ريال، وذلك للاستحواذ على أنظمة استشعار شاملة التوطين والاستدامة، وعقداً مع شركة “بولي تكنولوجي” الصينية، لصالح قوات الدفاع الجوي بمبلغ يقدّر بـ 370 مليون ريال للاستحواذ على منظومات دفاعية لصالح قوات الدفاع الجوي. وفق “أخبار 24”.
وشهد اليوم الرابع من معرض الدفاع العالمي، أيضا إبرام وزارة الدفاع، عقدين مع شركة تاليس انترناشيونال الفرنسية لصالح قوات الدفاع الجوي، بمبلغ يقدّر بمليار ونصف المليار ريال، وذلك للاستحواذ على أنظمة دفاعية ودعم فني وإمدادي، كما أبرمت 3 عقود مع شركة الإلكترونيات المتقدمة، لصالح القوات الجوية بمبلغ يقدّر بـ 250 مليون ريال، وذلك في مجالات التطوير والدعم الفني والصيانة لنظام تدريب الأطقم الجوية لمشبهات طائرات (ف15)، إلى جانب استدامة لمنظومات دفاعية.
ووقعت الوزارة عقدين مع شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة بمبلغ يتجاوز الـ 400 مليون ريال لصالح القوات الجوية، وذلك لتقديم خدمات المساندة الإمدادية، إلى جانب عقد لصالح قوات الدفاع الجوي، مع شركة رايمنتال السويسرية بمبلغ يفوق الـ260 مليون ريال، لتقديم خدمات المساندة الإمدادية ودعم لمنظومات الدفاع الجوي .
كما أبرمت 4 عقود مع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية NCMS لصالح القوات البرية بمبلغ يقدّر بـ 100 مليون ريال، وذلك لتوريد أنظمة كهروبصرية شاملة التوطين والاستدامة. وكذلك عقداً مع شركة ايروفيجن الأمريكية، بمبلغ وقدره 100 مليون ريال لتقديم خدمات المساندة الإمدادية لطائرات بوينج 707.
يذكر أن عدد العقود التي أبرمتها وزارة الدفاع خلال اليوم الثالث والرابع من فعاليات معرض الدفاع العالمي نحو 33 عقداً، بقيمة إجمالية تقدًر بأكثر من 20 مليار ريال، حيث تجاوز إجمالي قيمة عقود اليوم الثالث أكثر من 7 مليارات ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة عقود اليوم الرابع ما يقارب 13 مليار ريال.
أكثر من 20 مليار ريال إجمالي قيمة عقود #وزارة_الدفاع التي بلغت 33 عقد في #معرض_الدفاع_العالمي.https://t.co/Pz8ushFfcS pic.twitter.com/TcmgvZWPBK
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) March 9, 2022