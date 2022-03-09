أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، اليوم (الأربعاء)، عن التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، كاشفة عن هويتها الجديدة.
وأطلقت الهيئة عددًا من المبادرات، في حفل عُقد اليوم في مدينة الرياض برعاية رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية المهندس عبدالله بن عامر السواحه.
وتوجه محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، بالشكر للقيادة على الدعم الكبير الذي حظيت به الهيئة خلال عام منذ إعلان إنشائها، مشيرًا إلى أن التكامل بين الجهات الحكومية أسهم في حصول المملكة على العديد من الإنجازات الدولية والإقليمية في مجال الحكومة الرقمية.
وأكد أن التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية ستعزّز المكانة الرقمية الرائدة للمملكة بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع نسبة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، إضافة إلى زيادة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم استدامة الموارد الطبيعية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، لتكون المملكة ضمن أفضل 10 دول في الحكومة الرقمية على مستوى العالم بحلول العام 2030.
وأضاف أن التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية بُنيت على ست ركائز رئيسية، تشمل رضا المستفيدين، وتمكين الأعمال، وحكومة فعّالة، وتعزيز كفاءة الاستثمار، وتطوير البيئة التنظيمية، إلى جانب تسريع التحول الحكومي الرقمي، فيما تتمثل الرؤية الإستراتيجية للحكومة الرقمية في إيجاد حكومة رقمية رائدة لمجتمع مُمكّن وحيويّ. وفق “أخبار 24”.
وخلال تدشين الهوية الجديدة للهيئة، أكد الصويان أن هوية الهيئة تعكس في دلالاتها التكامل الحكومي في تقديم خدمات الحكومة الرقمية، لافتًا إلى أن الشعار يجسد التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية ودور الهيئة كمنظم ومرجع وطني لمنتجات وخدمات الحكومة الرقمية.
وشهد الحفل الإعلان عن عدد من المبادرات، منها مبادرة برنامج الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية (صدف)، ومبادرة برنامج التقنيات الحكومية (GovTech)، ومبادرة البرنامج الوطني للمشاركة المجتمعية (تفاعل)، إضافة إلى تدشين الموقع الرسمي للهيئة وبوابة خدمات الهيئة الرقمية (رقمي).