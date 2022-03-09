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جديد المحليات > “وافي” يرخص لنحو 500 وحدة سكنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة
09/03/2022   10:32 م

“وافي” يرخص لنحو 500 وحدة سكنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة

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كشفت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” عن إصدار 18 رخصة للبيع على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لنحو 500 وحدة سكنية منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير.

وأوضحت أن هذا النمو يمثل نحو 50% من إجمالي عدد الوحدات المرخصة لعام 2021، والتي بلغت 988 وحدة لعدد 41 مشروعاً سكنياً.

من جهته، أكد أمين عام لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، نايف الشريف، أن رخص البيع على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حققت نمواً قدره 485% في عام 2021 مقارنة بعام 2020.

وأضاف أن هذا النمو يعود لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنتج البيع على الخارطة ومدى جدواه الاستثمارية والفرص التي يخلقها في القطاع العقاري. وفق “أخبار 24”.

وأشار الشريف إلى أن إجمالي أعداد وحدات المشاريع العقارية تحت الإنشاء التي يشرف عليها برنامج “وافي” حالياً وصل إلى أكثر من 167 ألف وحدة ضمن 158 مشروعاً عقارياً.

"وافي" يرخص لنحو 500 وحدة سكنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة

“وافي” يرخص لنحو 500 وحدة سكنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة

جديد المحليات
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