المراعي تشارك في المؤتمر الدولي الأول للأمن الغذائي والاستدامة البيئية

زار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ورئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، جناح شركة المراعي المُشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الأول للأمن الغذائي والاستدامة البيئية الذي تنظمه جامعة الملك فيصل في الفترة من 7 – 9 مارس 2022م، بمقر الجامعة في الأحساء، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) .
وفي هذا السياق، قال عبدالله العتيبي رئيس التواصل المؤسسي والعلاقات العامة:” إن مشاركة المراعي في هذا الحدث تؤكد على مسؤولية القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بمفهوميه الكمي والنوعي، ليس بتلبية الطلب على الغذاء فقط، وإنما بتقديم منتج ذو قيمة غذائية عالية يلبي حاجة الناس ويثري صحتهم كل يوم”.
جديرُ بالذكر أن المراعي هي أكبر شركة متكاملة رأسياً للألبان في العالم، والأكبر لإنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك العديد من العلامات التجارية منها المراعي واليوم ولوزين وسفن دايز، فضلاً عن ريادة منتجاتها في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.