نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > المراعي تشارك في المؤتمر الدولي الأول للأمن الغذائي والاستدامة البيئية
09/03/2022   10:34 م

المراعي تشارك في المؤتمر الدولي الأول للأمن الغذائي والاستدامة البيئية

+ = -
794

زار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ورئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، جناح شركة المراعي المُشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الأول للأمن الغذائي والاستدامة البيئية الذي تنظمه جامعة الملك فيصل في الفترة من 7 – 9 مارس 2022م، بمقر الجامعة في الأحساء، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) .

وفي هذا السياق، قال عبدالله العتيبي رئيس التواصل المؤسسي والعلاقات العامة:” إن مشاركة المراعي في هذا الحدث تؤكد على مسؤولية القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بمفهوميه الكمي والنوعي، ليس بتلبية الطلب على الغذاء فقط، وإنما بتقديم منتج ذو قيمة غذائية عالية يلبي حاجة الناس ويثري صحتهم كل يوم”.

جديرُ بالذكر أن المراعي هي أكبر شركة متكاملة رأسياً للألبان في العالم، والأكبر لإنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك العديد من العلامات التجارية منها المراعي واليوم ولوزين وسفن دايز، فضلاً عن ريادة منتجاتها في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

المراعي تشارك في المؤتمر الدولي الأول للأمن الغذائي والاستدامة البيئية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885202009.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.