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رياضة > كارتيرون: ندرك صعوبة مواجهة النصر.. والفوز على الأهلي منحنا الثقة
09/03/2022   10:38 م

كارتيرون: ندرك صعوبة مواجهة النصر.. والفوز على الأهلي منحنا الثقة

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شدد المدير الفني لنادي الاتفاق، الفرنسي باتريس كارتيرون، على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تركيز عالي للظفر بأكثر عدد نقاط ممكن خلال الـ8 مباريات المتبقية من الدوري، مشيراً إلى أنه يدرك مدى صعوبة مواجهة فريقه للنصر.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن استعدادات الاتفاق لمواجهة النصر: “ندرك أنها مباراة قوية وأمام فريق قوي مثل النصر، الفترة الماضية كنا بحاجة لها لعمل ترتيباتنا للمباراة الهامة “.

وأضاف: “نملك لاعبين متميزين ويدركون جيداً وضع الفريق الحالي، والفوز على الأهلي في المباراة الماضية أعطاهم طاقة وثقة، ركزنا على تفاصيل بسيطة في التمارين والأهم ردة الفعل ولكن ردة الفعل الجماعية ستأتي خطوة بخطوة في الأيام المقبلة”. وفق “أخبار 24”.

واختتم كارتيرون حديثه برسالته: “بالتأكيد نحتاج حضور جماهير الاتفاق والمساندة أمام النصر، وسنعمل بكل طاقتنا للظفر بنقاط المباراة”.

كارتيرون: ندرك صعوبة مواجهة النصر.. والفوز على الأهلي منحنا الثقة

رياضة
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