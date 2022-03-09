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رياضة > طبيب الهلال يتابع الحالة الصحية لعبدالإله المالكي في الدوحة
09/03/2022   10:38 م

طبيب الهلال يتابع الحالة الصحية لعبدالإله المالكي في الدوحة

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زار طبيب نادي الهلال، الإسباني خوان ديفيد، اليوم الأربعاء، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عبدالإله المالكي، الذي يخضع للعلاج في الدوحة العاصمة القطرية.

وقال نادي الهلال، إن زيارة الطبيب ديفيد، جاءت من أجل الوقوف على الحالة الصحية للمالكي، ومتابعة سير برنامجه العلاجي والتأهيلي، بعد أن أجرى قبل قرابة شهر عملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي.

وكان المالكي، بدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، بعد العملية الجراحية التي خضع لها يوم 13 فبراير الماضي، بعدما تعرض للإصابة، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام اليابان في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022. وفق “أخبار 24”.

طبيب الهلال يتابع الحالة الصحية لعبدالإله المالكي في الدوحة

رياضة
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