أعلن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، رسميا، اليوم الأربعاء، عن انتقال حارس مرمى فريق الأهلي، ولاعب الوحدة إلى الدوري التشيكي.
وقال الابتعاث السعودي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن حارس الأهلي محمد عريجة أصبح لاعبًا جديدًا لنادي بريبرام، بعقد احتراف إلى نهاية الموسم، مع خيار التجديد لموسم إضافي.
كما أوضح برنامج الابتعاث أن لاعب الوحدة زياد الغامدي أصبح هو الآخر لاعبًا جديدًا لنادي بريبرام، بعقد احتراف إلى نهاية الموسم، مع خيار التجديد لموسم إضافي، متمنيا للاعبين التوفيق في الدوري التشيكي. وفق “أخبار 24”.