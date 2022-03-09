رسميا.. الانضباط ترفض شكوى الهلال ضد لاعبي النصر تاليسكا وأبو بكر

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسميا، رفض شكوى مجلس إدارة نادي الهلال، ضد النصر واثنين من لاعبيه، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021-2022.
ورفضت الانضباط شكوى الهلال ضد لاعب النصر تاليسكا، بشأن احتفاله بطريقة استفزازية لمحاولة إثارة جمهور الفريق في كأس خادم الحرمين الشريفين “بحسب الشكوى المقدمة”.
وأوضحت اللجنة أنها رفضت شكوى الهلال ضد لاعب النصر فينسنتأبو بكر، بشأن قيامه بحركة غير لائقة تجاه جمهور الهلال في مباراة كأس الملك. وفق “أخبار 24”.
كما رفضت لجنة الانضباط شكوى إدارة الهلال ضد نظيره النصر بشأن قيام الأخير بفعالية قبل المباراة تضمنت محاولة استفزاز جمهور “الهلال” في كأس الملك.