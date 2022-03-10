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جديد المحليات > “الحج والعمرة”: إلغاء التحقق من حالة التحصين لدخول الحرمين.. وإلغاء اشتراط التحصين لتصريح العمرة للقادمين من الخارج
10/03/2022   7:15 ص

“الحج والعمرة”: إلغاء التحقق من حالة التحصين لدخول الحرمين.. وإلغاء اشتراط التحصين لتصريح العمرة للقادمين من الخارج

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استعرضت وزارة الحج والعمرة، أبرز المستجدات الخاصة بتنفيذ قرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لكل ضيوف الرحمن، وكذلك إلغاء اشتراط تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصريح العمرة في حالة القدوم من خارج المملكة.

وأشارت إلى إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام وتصاريح زيارة النبي ﷺ وصاحبيه، والاستمرار بإصدار تصاريح أداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة أثناء التواجد فيهما. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى إلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (pcr) معتمد أو لفحص معتمد لمستضدات فيروس كورونا، وإلغاء شرط الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي على ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة.

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“الحج والعمرة”: إلغاء التحقق من حالة التحصين لدخول الحرمين.. وإلغاء اشتراط التحصين لتصريح العمرة للقادمين من الخارج

جديد المحليات
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