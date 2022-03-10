ارتفعت أسعار النفط، اليوم (الخميس)، بعد تأكيد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها باتفاق “أوبك+” لزيادة الإمدادات شهرياً بواقع 400 ألف برميل يومياً.
وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 3 دولارات للبرميل عقب بدء التعاملات، حيث جرى تداوله مرتفعاً 1.53 دولار للبرميل أو 1.4 بالمائة عند 110.23 دولار للبرميل.
وفقد العقد الأمريكي 12.5 % في الجلسة السابقة، في أكبر انخفاض يومي له منذ نوفمبر الماضي.
وكان وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، قد أكد أن بلاده ملتزمة باتفاق أوبك+ وآليتها الشهرية الحالية لتعديل الإنتاج، مبيناً أنها تؤمن بالقيمة التي تقدمها مجموعة أوبك+ لأسواق النفط. وفق “أخبار 24”.