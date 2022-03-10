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جديد المحليات > بالفيديو.. “التعليم” ترصد أجواء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.. وكيف كانت مؤشرات الأداء
10/03/2022   7:15 ص

بالفيديو.. “التعليم” ترصد أجواء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.. وكيف كانت مؤشرات الأداء

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رصدت وزارة التعليم، الأجواء التي شهدتها الاختبارات الحضورية النهائية للفصل الدراسي الثاني بالمدارس، وكيف كانت مؤشرات أداء الطلاب والطالبات خلالها.

وأوضحت الوزارة، أن الاختبارات الحضورية سجلت مؤشرات مميزة من حيث الاستعداد والأداء خاصة للمرحلة الابتدائية التي تُعد الأولى بعد انقطاع دام عامين.

وأعرب عدد من الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية عن سعادتهم البالغة لتأدية الاختبارات الحضورية، وعودتهم للمدارس بصحبة زملائهم ومعلميهم. وفق “أخبار 24”.

ونوه بعض المعلمين إلى مساندتهم لجميع الطلاب في هذه المرحلة، مؤكدين تكاتف جهود الجميع من طاقم إداري وتعليمي لإزالة الخوف للطلاب خاصة المرحلة الابتدائية.

بالفيديو.. “التعليم” ترصد أجواء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.. وكيف كانت مؤشرات الأداء

جديد المحليات
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