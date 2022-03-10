بالصور.. خالد الفيصل يكرم الفائزين بجائزة مكة للتميز

توَّج أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس الأربعاء، الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ13 وملتقى مكة الثقافي في دورته الـ6، وجائزة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي.
وفاز في فرع التميز الإنساني، هيئة الهلال الأحمر السعودي، والفنان فايز المالكي مناصفة، كما فاز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجائزة مكة للتميز في فرع التميز الثقافي، وفي فرع التميز الاقتصادي، كانت الجائزة مناصفة بين شركة أم القرى للتنمية والإعمار، وشركة بترو رابغ.
وأعلن أمير مكة فوز مطار الملك عبدالعزيز بجدة بجائزة التميز البيئي، وفوز مشروع قبة جدة دوم بـجائزة مكة للتميز في فرع التميز العمراني، بينما فازت وزارة الرياضة في فرع التميز الإداري، كما فازت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بجائزة مكة للتميز في خدمات الحج والعمرة، وفوز منصة إحسان في فرع التميز الاجتماعي.
وانتهت فعالية أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن فعالية ملتقى الثقافي بفوز جامعة جدة في مجال الحج والعمرة عن مبادرة إسعاف الإمداد الجوي، وفوز جامعة الطائف في مجال المدن الذكية عن مبادرة مستهل، وفوز جامعة أم القرى في مجال السياحة والترفيه عن مبادرة أثر.
وفق “أخبار 24”.