طقس اليوم.. استمرار الرياح النشطة التي تصل سرعتها لـ50 كلم/ س على عدة مناطق بينها الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، استمرار تأثير الرياح النشطة التي تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة ما يؤدي إلى تدنٍ بمدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وحائل، وأجزاء من مناطق الشرقية الرياض والقصيم.
ونوه إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً على أجزاء من تلك المناطق، كما لا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 25-50 كم/ ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 30-60كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
ولفت إلى أن ارتفاع الموج سيكون من متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن مترين إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي والشمالي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط ومائج على الجزء الجنوبي والشمالي.
وشدد على أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.