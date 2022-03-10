توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد الأجواء في المملكة اليوم (الخميس) حالة من التباين وفقًا للموقع الجغرافي لكل منطقة، ما بين ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة.
وقال الحصيني إنه من المتوقع أ ترتفع درجات الحرارة على المناطق الوسطى والغربية والشرقية، وقد تصل الحرارة في هذه المناطق إلى منتصف الثلاثينيات مئوية، فيما تنخفض على المنطقة الشمالية.
وأوضح أنه من المحتمل أن تغطي الغيوم سماء عدة أجزاء من المملكة، مع هبوب رياح مثيرة للأتربة، تكون قوية على شمال ووسط القطاع الغربي، بينما تكون من متوسطة لشبه قوية على الوسطى والشرقية.
وفق “أخبار 24”.