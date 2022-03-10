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جديد المحليات > الربيعة يكشف عن “تحدّي الحج والعمرة” لدعم المبتكرين وإثراء التجربة الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن
10/03/2022   12:58 م

الربيعة يكشف عن “تحدّي الحج والعمرة” لدعم المبتكرين وإثراء التجربة الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن

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كشف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، عن مؤتمر ستنظمه الوزارة في مارس الجاري، لدعم المبادرين والمبتكرين لإثراء التجربة الرقمية في خدمات الحج والعمرة.

وقال الربيعة إن المؤتمر يحمل عنوان “تحدّي الحج والعمرة” وسيقام في 20 مارس الجاري وسيُعلن عن تفاصيله قريباً، داعياً القطاع الخاص والمبتكرين للمشاركة فيه.

وأكد خلال مخاطبته أمس الملتقى العلمي الـ21 للحج والعمرة والزيارة الذي تنظمه جامعة أم القرى، أهمية دور القطاع الخاص في إثراء التجربة الرقمية في خدمات الحج والعمرة، لافتاً إلى أن أغلب ابتكارات التطبيقات في العالم وأكثرها نجاحاً هي من ابتكار الشركات وليس الحكومات.

وأضاف أن التطوير هو من صميم عمل الوزارة، ولكن إسهامات القطاع الخاص لها دور بارز في ذلك، مبيناً أنه سيُتاح للقطاع الخاص الدخول على الأنظمة المتعلقة بخدمات الحجز لأداء العمرة أو الصلاة في الروضة وغيرها، وإتاحة البيانات كاملة لاستخدامها بشكل فعّال. وفق “أخبار 24”.

وأشار الربيعة إلى أن الوزارة توفر جميع الإمكانات والتسهيلات للجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص لتمكينها من تقديم حلول متميزة للارتقاء بخدمات الحج والعمرة بشكل أفضل ومتميّز.

الربيعة يكشف عن “تحدّي الحج والعمرة” لدعم المبتكرين وإثراء التجربة الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن

جديد المحليات
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