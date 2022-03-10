شاهد.. أمير المدينة المنورة يشارك في حياكة كسوة الكعبة المشرفة

شارك أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، في حياكة كسوة الكعبة المشرّفة، وذلك ضمن المعرض المصاحب للملتقى العلمي الـ 21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي تنظمه جامعة أم القرى.
وأظهر مقطع فيديو الأمير فيصل بن سلمان وهو يتفقد المعرض برفقة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، حيث توقفا عند جناح كسوة الكعبة المشرفة، ليقوم الأمير فيصل بأخذ الإبرة ويشارك في خياطة ثوب الكعبة.
وكان الأمير قد افتتح أمس (الأربعاء) أعمال الملتقى العلميّ الـ21 لأبحاث الحج والعُمرة والزيارة، الذي ينظِّمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحجِّ والعمرة بجامعة أُم القُرى بعنوان “التحوُّل الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة”.
#فيديو || 🎥
سمو أمير منطقة #المدينة_المنورة يشارك في حياكة كسوة الكعبة المشرّفة في المعرض المصاحب للملتقى العلمي الـ 21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، الذي نظمته #جامعة_أم_القرى.
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— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) March 9, 2022
وفق “أخبار 24”.