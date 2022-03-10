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جديد المحليات > شاهد.. أمير المدينة المنورة يشارك في حياكة كسوة الكعبة المشرفة
10/03/2022   1:00 م

شاهد.. أمير المدينة المنورة يشارك في حياكة كسوة الكعبة المشرفة

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شارك أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، في حياكة كسوة الكعبة المشرّفة، وذلك ضمن المعرض المصاحب للملتقى العلمي الـ 21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي تنظمه جامعة أم القرى.

وأظهر مقطع فيديو الأمير فيصل بن سلمان وهو يتفقد المعرض برفقة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، حيث توقفا عند جناح كسوة الكعبة المشرفة، ليقوم الأمير فيصل بأخذ الإبرة ويشارك في خياطة ثوب الكعبة. 

وكان الأمير قد افتتح أمس (الأربعاء) أعمال الملتقى العلميّ الـ21 لأبحاث الحج والعُمرة والزيارة، الذي ينظِّمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحجِّ والعمرة بجامعة أُم القُرى بعنوان “التحوُّل الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة”. 

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أمير المدينة المنورة يشارك في حياكة كسوة الكعبة المشرفة

جديد المحليات
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