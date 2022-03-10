“الصناعات العسكرية” تعلن توطين نظام جديد للمراقبة الكهروبصرية محلياً.. وهذه مميزاته

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية توطين نظام مراقبة جديد متعدد الاستخدامات من تصنيع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية.
وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد يحمل اسم “زرقاء اليمامة – زالي”، ويتميز بقدرته على المراقبة والرصد والتتبع، والمرونة في التشغيل عن طريق أنظمة تحكم مختلفة، مع تكيفه على وضعيات استخدام متعددة تتناسب مع كل مهمة.
وأكدت الهيئة أن النظام الجديد يعد خطوة نحو توطين أنظمة المراقبة الكهروبصرية في المملكة، مضيفة أنها عملت بالشراكة مع وزارة الداخلية والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية على إبرام عقد تصنيع وتوريد نظام “زرقاء اليمامة – زالي” الكهروبصري، وبحث سبل تطويره والتدريب على صيانته محلياً على أيدي كوادر سعودية مدربة. وأخبار 24″.