وزير النقل: سنعلن قريباً فرصاً استثمارية في مجال خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، إنه سيتم الإعلان قريباً عن الفرص الاستثمارية في مجال خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن.
وأكد “الجاسر”، خلال زيارته لفرنسا، على أهمية التعاون المشترك بين البلدين، وفرص الاستثمار الواعدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
ووجه الدعوة لكبار المسؤولين في القطاعات الحكومية والمتخصصين الفرنسيين للمشاركة في الفرص الاستثمارية التي سيتم الإعلان عنها في المملكة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزير النقل والخدمات اللوجستية وقع، خلال هذه الزيارة، على مذكرتي تفاهم مع نظيره الفرنسي جان بابتيست دجباري؛ في القطاع السككي، والنقل والابتكار في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.