بالفيديو.. فيليب كيش: سنقدم كل شيء أمام النصر.. ونثق بقدرتنا على الفوز

أكد محترف فريق الاتفاق، اللاعب السلوفاكي فيليب كيش، على سعي فريقه لمواصلة المحافظة على نغمة الانتصار، حتى وأن كانت أمام فريق قوي ومتمرس مثل النصر.
وقال فيليب كيش، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة النصر، ضمن منافسات الجولة الـ 24 لدوري المحترفين، المقرر لها غدًا (الجمعة): “نتمنى أن نستكمل ما بدأناه في مباراة الأهلي، وذلك من خلال القتالية والروح العالية والجودة التي لعبنا فيها فهو بالطبع فوز مهم أعاد لنا الثقة”.
وأضاف: “لدينا مباراة قوية أمام خصم قوي وليس هناك مستحيل للفوز عليهم، فسبق وأن تغلبنا عليهم في مباراة الذهاب، ونحن حضرنا للمباراة بشكل جيد، وندرك جيداً أن النصر سيأتي متحمساً من أجل التعويض بعد الخسارة الثقيلة الماضية”. وفق “أخبار 24”.
وأشار كيش إلى أن فريقه مستعد بشكل جيد كما أنه على ثقة بزملائه اللاعبين والذين يمتلكون جودة عالية ولذلك فهم قادرون على إسعاد جماهير النواخذة التي يتمنى منهم مواصلة المساندة.
🗣
كيش:
سنقدم كل شيء أمام النصر، ونثق بقدرتنا على الفوز#الاتفاق_النصر #همتكم_يالنواخذه pic.twitter.com/XV5WIv2glq
— نادي الاتفاق (@Ettifaq) March 9, 2022