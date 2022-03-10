بالصور.. مانشستر سيتي يبلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا على حساب سبورتنج

تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب التعادل على أرضه دون أهداف مع سبورتنج لشبونة البرتغالي في إياب دور الستة عشر، مساء الأربعاء.
وافتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 47، بعد توغل من محرز داخل منطقة الجزاء، والذي مرر الكرة إلى جيسوس، الذي سدد كرة في الزاوية الضيقة سكنت الشباك، قبل أن يلغيه حكم المباراة بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفار.
وانتزع فريق المدرب بيب جوارديولا بطاقة التأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز خارج أرضه (5-صفر) على الفريق البرتغالي الشهر الماضي. وفق “أخبار 24”.
ويحلم جوارديولا بحصد لقب دوري الأبطال مع سيتي، بعدما بلغ النهائي العام الماضي قبل أن يخسر أمام تشيلسي.