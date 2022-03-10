بطل من “ذوي الهمم” يحكي كيف وصل إلى خط النهاية في ماراثون الرياض.. وهكذا دعمه “الفيصل”

جسّد الطفل حمد، قوة الإرادة والتحدي بتجاوزه خط النهائية في سباق ماراثون المملكة 2022، الذي أُقيم في الخامس من مارس الجاري، بدعم من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.
وسلطت وزارة الرياضة، مساء الأربعاء، الضوء على قصة مشاركة الطفل حمد من “ذوي الهمم”، في سباق ماراثون المملكة 2022، بنشر فيديو عن قصة البطل.
وحكى البطل حمد قصة مشاركته وكيف وصل إلى خط النهاية في ماراثون الرياض، قائلا: “وضعت خطة، ومشيت بشكل عادي، ولم أستعجل الركض، حتى وصلت إلى خط النهاية وركضت”. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، دعم وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الطفل حمد، وأعاد نشر الفيديو عبر حسابه على “تويتر”، وعلق عليه: “كفو يا بطل.. فخور بتميزك ونجاحك”.
كفو يا بطل 👏👏
فخور بتميزك ونجاحك 🙏 https://t.co/p4xpiP6rvD
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) March 9, 2022