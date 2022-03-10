متحدث النصر السابق يؤكد: “حمدالله” أفضل من ماجد عبدالله

كشف المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، أن محترف فريق الاتحاد، اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله، أفضل من نجم المنتخب الوطني والنصر السابق، ماجد عبدالله.
وقال الصرامي، خلال تصريحاته لبرنامج “الحصاد الرياضي”: “حمدالله نجم النجوم، هو ليس فقط مؤثرًا على الأداء الفني، حمدالله يعتبر القوة الإعلامية الناعمة للدوري عندنا، اللاعب في حضوره طاغي وساطي، وفي غيابه أيضًا طاغي وساطي، أعتقد أن حمدالله شيء كبير”.
وأوضح: “في يوم من الأيام قلت إنه أفضل من ماجد عبدالله، وما زلت أؤكد أنه أفضل محترف في الدوري السعودي للمحترفين، منذ أن سُمح للأجانب بالاحتراف هنا”. وفق “أخبار 24”.
واختتم: “كنت أعلم أن حمدالله غير مصاب قبل مواجهة الهلال، وهذا ما أكدة حامد البلوي، وكان لا بد من التحقيق مع حمدالله ولاعب ضمك فاروق شافعي للتحقيق معهما قبل إيقافهما، لكن الاستناد على شهادة المنسق الإعلامي غير جيد، وإصدار القرار قبل 24 ساعة من مباراة الهلال، يعطي انطباعًا غير جيد عن لجنة الانضباط”.