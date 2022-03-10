رد حاسم من “الآسيوي” بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الأخضر ضد الصين

كشفت مصادر صحفية، الخميس، عن رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشأن الحضور الجماهيري لمواجهة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ونظيره الصيني، المقرر لها في 24 من مارس الجاري على ملعب الشارقة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.
وقالت المصادر، وفقا لـ”الرياضية” إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتذر، عن استثناء الحضور الجماهيري لمواجهة المنتخب الوطني ضد نظيره الصيني، بعد محاولات من اتحاد الكرة السعودي في الأيام الماضية نتيجة منع الاتحاد القاري.
وأوضحت المصادر، أن اتحاد كرة القدم، بيّن أن رفض الحضور الجماهيري جاء بحسب لوائح الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم على اعتبار أن المباراة تجرى على أرض محايدة.
وأشارت المصادر، إلى أنه تم التواصل مع الجهة المنظمة، وتمت الإفادة بأن هذا النظام مطبق في مباريات المنتخب الصيني كافة، التي جرت في الشارقة، وعليه سيتم تطبيقه أيضا في مواجهة الأخضر.
وتابعت المصادر، أن المنتخب الوطني، سيجري معسكرًا إعداديًا في أبو ظبي، بعد مفاضلة مع موقع آخر في دبي، على أن يبدأ المعسكر في الـ 20 من مارس الجاري، بعد أن تغادر البعثة في الـ19 من الشهر ذاته، استعدادًا لمواجهة الصين .
ويتصدر المنتخب الوطني لكرة القدم صدارة التصفيات بـ 19 نقطة، ويحتاج إلى 3 نقاط أمام الصين أو أستراليا لإعلان تأهله المباشر إلى كأس العالم 2022 المقرر له في قطر، دون النظر إلى نتائج المنتخبات الأخرى.