نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بعد السماح بالسفر لتايلند.. هذه هي الدول التي ما زال سفر المواطنين إليها معلقاً
10/03/2022   7:19 م

بعد السماح بالسفر لتايلند.. هذه هي الدول التي ما زال سفر المواطنين إليها معلقاً

+ = -
456

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن قائمة بالدول التي ما زال سفر المواطنين إليها معلقاً، وذلك بعد قرار السماح بالسفر إلى تايلاند أمس.

وأوضحت رداً على سؤال أن الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا هي: لبنان، وتركيا، واليمن، وسوريا، والهند، وإندونيسيا، وإيران، وأرمينيا، والكونغو الديموقراطية، وليبيا، وروسيا البيضاء، وفيتنام، والصومال، وفنزويلا.

يذكر أن المملكة رفعت تعليق القدوم المباشر إليها، وتعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها لعدد من الدول الأفريقية وأفغانستان، الأسبوع الماضي. وفق “أخبار 24”.

بعد السماح بالسفر لتايلند.. هذه هي الدول التي ما زال سفر المواطنين إليها معلقاً

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885202152.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.