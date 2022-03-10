بعد السماح بالسفر لتايلند.. هذه هي الدول التي ما زال سفر المواطنين إليها معلقاً

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن قائمة بالدول التي ما زال سفر المواطنين إليها معلقاً، وذلك بعد قرار السماح بالسفر إلى تايلاند أمس.
وأوضحت رداً على سؤال أن الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا هي: لبنان، وتركيا، واليمن، وسوريا، والهند، وإندونيسيا، وإيران، وأرمينيا، والكونغو الديموقراطية، وليبيا، وروسيا البيضاء، وفيتنام، والصومال، وفنزويلا.
يذكر أن المملكة رفعت تعليق القدوم المباشر إليها، وتعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها لعدد من الدول الأفريقية وأفغانستان، الأسبوع الماضي. وفق “أخبار 24”.