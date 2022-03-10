“الدفاع” توقع مذكرة تفاهم مع برنامج جودة الحياة

وقعت وزارة الدفاع ممثلة ببرنامج “اعتزاز” اليوم (الخميس) مذكرة تعاون مع مركز برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، لتعزيز أوجه التعاون المشتركة بين الطرفين، بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري.
وتهدف مذكرة التعاون لتمكين برنامج “اعتزاز” من الاستفادة من مبادرات برنامج جودة الحياة، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية في الجوانب الثقافية والسياحية والترفيهية والرياضية.
ومثّل الوزارة في التوقيع كبير الموظفين التنفيذيين المهندس محمد بن معمر، فيما مثّل مركز برنامج جودة الحياة الرئيس التنفيذي المهندس أحمد باضريس. وفق “أخبار 24”.
ويعد برنامج “اعتزاز” أحد البرامج الإستراتيجية لدى وزارة الدفاع، ويهدف إلى رفع مستوى التقدير لمنسوبي الوزارة وعائلاتهم ممن هم على رأس العمل، والمتقاعدين، والمصابين، وذوي الشهداء، وذلك عبر تقديم منتجات وخدمات استثنائية عبر الشراكات مع القطاعين العام والخاص.