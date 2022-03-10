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جديد المحليات > منح التراخيص الصناعية لمنشآت قطاع الطاقة المتجددة ومحطات إنتاج الكهرباء
10/03/2022   7:19 م

منح التراخيص الصناعية لمنشآت قطاع الطاقة المتجددة ومحطات إنتاج الكهرباء

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أعلنت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والطاقة، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، عن مبادرة منح التراخيص الصناعية للمنشآت العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الكهرباء.

وتهدف المبادرة لتمكين المنشآت للاستفادة من المزايا العديدة التي تقدم للمنشآت الصناعية، ومن أبرزها الإعفاءات الجمركية في مشاريع إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما ترمي إلى تعزيز قدرات تلك الجهات في إنتاج الكهرباء، ودعم خططها لتصبح مركزًا إقليميًا في إنتاج وتصدير الكهرباء، باستثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة، والشبكة الكهربائية السعودية الأكبر في الشرق الأوسط والوطن العربي.

وتسهم المبادرة في دعم المشروعات وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، سعياً لخفض استهلاك الوقود السائل في إنتاج الكهرباء، والوصول لمزيج الطاقة الأمثل، لتُصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة، في هذا المزيج، حوالي 50% لكلٍ منهما بحلول عام 2030م.

ويمكن للمنشآت التقديم للحصول على التراخيص عبر منصة “صناعي” بالرابط.

منح التراخيص الصناعية لمنشآت قطاع الطاقة المتجددة ومحطات إنتاج الكهرباء

وفق “أخبار 24”.

منح التراخيص الصناعية لمنشآت قطاع الطاقة المتجددة ومحطات إنتاج الكهرباء

جديد المحليات
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