شاهد.. العلا تدخل موسوعة “غينيس” بأكبر عرض ليلي للمناطيد المضيئة في العالم

حققت العلا رقماً قياسياً جديداً دخلت به موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بتنظيم أكبر عرض ليلي للمناطيد المضيئة في العالم.
وتحقق هذا الإنجاز بالشراكة مع الاتحاد السعودي للمنطاد “سحاب” في الأول من شهر مارس الجاري بالقرب من موقع الحِجر الأثري.
وبلغ عدد المناطيد التي أضاءت سماء العلا 142 منطاداً جوياً، ليكسر المهرجان بهذا العدد رقمه القياسي السابق والبالغ 100 منطاد في عام 2019، كما شهد المهرجان توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للمنطاد (سحاب)، تهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين لتكون العلا عاصمة المنطاد في المملكة.
وتشهد العلا حاليا مهرجان سماء العلا، والذي يمتد حتى الثاني عشر من مارس الجاري، كثالث مواسم لحظات العلا، حيث انطلق في شهر ديسمبر من العام الماضي مهرجان شتاء طنطورة، تلاه مهرجان فنون العلا، ثم مهرجان سماء العلا، وتختتم فعاليات لحظات العلا بمهرجان الراحة والاستجمام.
وفق “أخبار 24”.