وزير العدل يطّلع على مشاركة المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي"

اطلع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على مشاركة المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث وقف على أقسام الجناح وأركانه المختلفة.
وتجوّل الوزير في الجناح المشارك واستمع إلى شرح حول ما تضمنه الجناح من محتوى يستعرض تطلّعات المملكة نحو المستقبل، وفرصها الاستثمارية الواعدة، وتنوع ثقافتها الأصيلة، بالإضافة إلى إبرازه لمكانة المملكة الاقتصادية، وماضيها العريق. وفق “أخبار 24”.
وزار عدداً من الأجنحة الأخرى المشاركة في إكسبو 2020 دبي، وأشاد بحجم مشاركة المملكة التي تعكس مستوى طموح القيادة وتطلعاتها؛ لتحقيق رؤيتها الواعدة وبناء مستقبل مشرق.