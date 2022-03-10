قمر شعبان يزين سماء المملكة اليوم

يشاهد في سماء المنطقة العربية قمر شهر شعبان لحظة التربيع الأول اليوم (الخميس) والذي يبدأ ظهوره منذ الساعة 01:45 بعد الظهر بتوقيت مكة، ويتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدًا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة أن قمر التربيع سيكون نصفه مضاء والآخر مظلما، وهو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي. وفق “أخبار 24”.
وأشار أبوزاهرة إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.