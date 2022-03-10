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جديد المحليات > “الحكومة الرقمية” تطلق منصة “تفاعل” لإشراك المستفيدين في صياغة الحلول
10/03/2022   7:19 م

“الحكومة الرقمية” تطلق منصة “تفاعل” لإشراك المستفيدين في صياغة الحلول

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أعلنت هيئة الحكومة الرقمية اليوم (الخميس) عن إطلاق منصة المشاركة المجتمعية “تفاعل” لإشراك المستفيدين في صياغة حلول أفضل عبر المنصات الرقمية.

وأوضحت أن البرنامج الوطني جاء لتعزيز العلاقة بين الحكومة والمستفيدين عبر دعم إشراك المستفيدين في عملية اتخاذ القرار وتصميم الحلول للتحديات التي تواجه الحكومة والأفراد والقطاع الخاص والأخذ بآرائهم في مستوى الخدمات الحكومية وسبل تحسينها.

وبينت أن إطار عمل المشاركة المجتمعية يتمثل في طرح نشر المعلومات وطرح القرارات في مرحلة الدراسات ليتم آخذ آراء العموم في الحسبان، ومن ثم تفعيل دور المستفيدين عبر إشراكهم في دائرة اتخاذ القرار، والأخذ بوجهات نظرهم، وعرض ومشاركة النتائج وتوضيح الأثر من تمكين المستفيدين ومدى تأثيره على القرارات المتخذة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن المستفيدين يتمثلون في المواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين والقطاع الخاص والجهات الحكومية، مؤكدة أن البرنامج يهدف لتعزيز التواصل بين الحكومة والمستفيدين، وتحسين جودة الحياة، وإثراء تجربة المستفيد.

“الحكومة الرقمية” تطلق منصة “تفاعل” لإشراك المستفيدين في صياغة الحلول

جديد المحليات
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