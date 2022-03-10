بالتفاصيل.. دمج عدة أحياء في منطقة تبوك وإعادة تسميتها.. ومصدر يوضح السبب

شرعت أمانة منطقة تبوك، في تنفيذ خطة تتمثل في دمج عدد من الأحياء في المنطقة تحت اسم واحد.
وأوضح مصدر لـ”أخبار 24″ أن الغرض من الدمج الجديد هو عملية تنظيمية فقط نافيا أن يكون هناك أية عملية هدم.
وأضاف المصدر أن الأحياء التي تم دمجها هي: أحياء (سلطانة – ملحق سلطانة – السلام – الربوة ١- الربوة ٢ – قرطبة – الدوائر الحكومية) تحت اسم “سلطانة”، وأحياء (الورود – السليمانية – الأشرفية – المروج أ- المروج ب) تحت اسم “حي الورود”، وأحياء (العليا ١و٢ – السلمان – العزيزية الجديدة – العزيزية القديمة) تحت اسم “الفيصلية الجنوبية”، وأحياء (المهرجان أ – المهرجان ب – الصالحية – الفيصلية ع – الفيصلية ز) تحت اسم “الفيصلية الشمالية”، وأحياء (الحمراء – الهضبة – الجزيرة – أم الهضيبة – الراقي) تحت اسم “حي الحمراء”.
وأبان أن العملية شملت دمج أحياء (الزهراء – الواحة ١ – السماح – الحمدان) تحت اسم “الزهراء”، وأحياء (الخالدية – المنشية) تحت اسم “البلدة القديمة”، وأحياء (السعادة – الصناعية – النزهة) تحت اسم “حي السعادة”، وأحياء (النسيم – العاصرية – رحيل) تحت اسم “غرب الخالدية”، وأحياء (كريم – الشيخ – أبو سبعة – البساتين – الثروة – العودة – الربيع) تحت اسم “الأحياء الجنوبية”، وأحياء (النظيم – الأندلس) تحت اسم “حي الأندلس”، وأحياء (الراجحي – درة تبوك – السوق الدولي – الجمرك) تحت اسم “حي الراجحي”.
وأشار إلى أن الدمج شمل أيضًا أحياء (الروضة – إسكان الأمير فهد الخيري – إسكان الأمير الوليد بن طلال الخيري) تحت اسم “الروضة”، وأحياء (النهضة – إسكان الأمير سلطان الخيري) تحت اسم “النهضة”، وأحياء (السعيدات) تحت اسم “طيبة”، وأحياء (الفلاح – النخبة) تحت اسم “الفلاح”، وأحياء (الريان – الرابية – متحف الرابية) تحت اسم “الريان”، وحي (الندى) تحت اسم “الحزم”، وأحياء (الرحيمي ٣) تحت اسم “الصفوة”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح المصدر أن الدمج تضمن أحياء (دانة تبوك – الجربوع اللؤلؤة – الصفوة ١و٢ – الرحيمي ٢ – الرحاب ٣ – السلامة – بن عاصي – الحرمين المثلث) تحت اسم “حي الراية”، وأحياء (الرحاب ٢ – العرجان) تحت اسم “حي الشروق”، وأحياء (الفلاح ٢) تحت اسم “حي واحة الشمال”، وأحياء (الجزيرة – حراء) تحت اسم “حي الفردوس”، وأحياء (الأصدقاء – أحد – الأنوار – الرحيمي – النخبة – الواحة – المدائن – القوسي الناصرية ١و٢ – الثريا – الشكلي الغزاوي – البدر) تحت اسم “حي الفنار”.