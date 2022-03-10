“سدايا” تدعو لإبداء الرأي حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عموم الأفراد والجهات إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، من خلال “منصة استطلاع”.
وأكدت أن النظام يُعنى بشكل رئيس بحماية حقوق الأفراد، وتعزيز المسؤولية لدى الأفراد والجهات، وبناء مبدأ الثقة والعمل المشترك بينهما، وترسيخ احترام الحياة الخاصة، ما يمكّن من بناء مجتمع حيوي وآمن، يسهم في صناعة اقتصاد رقمي متين.
وأشارت إلى أن النظام يدعم مسيرة التحول الرقمي، والوصول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، وحماية الحقوق المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، وينظم مشاركتها بين الجهات، ويمنع إساءة استخدامها. وفق “أخبار 24”.
وكشفت أن النظام يكفل لأصحاب البيانات الشخصية الحق في الاطلاع على بياناتهم، ومعرفة الغرض من جمعها ومعالجتها، كما يحق لهم الوصول إليها، أو الحصول على نسخة منها، وطلب تصحيحها وتحديثها وإتلافها بعد انتهاء الغرض من جمعها، كما يحق لصاحب البيانات طلب تقييد معالجة بياناته الشخصية لحالات خاصة، ولفترة زمنية محدودة.