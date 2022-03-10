قانوني: الغرامة والمنع من السفر ينتظران المواطنين الذين سافروا إلى تايلاند قبل رفع الحظر

أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد أن المواطنين السعوديين الذين سافروا إلى تايلاند قبل رفع حظر السفر قد يواجهون عقوبتي الغرامة والمنع من السفر.
وأضاف المحيميد في حديثه لـ”أخبار 24″ أن نظام وثائق السفر في مادته السابعة نص على أنه “يحدد وزير الداخلية البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المناسب لتحقيق ذلك، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”.
وبين أن “نظام وثائق السفر” نص في مادته العاشرة على الآتي: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى – يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً” كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية:
وجاء منها، الفقرة 8 – مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
جدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات أوضحت أنها ستطبق الأنظمة والتعليمات بحق من قام بالسفر إلى تايلاند قبل موعد رفع حظر سفر المواطنين.
فيما أعلنت الجوازات، أمس (الأربعاء)، عن رفع حظر سفر المواطنين إلى تايلاند والسماح للتايلانديين بدخول أراضي المملكة.