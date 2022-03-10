ارتفاع تمويل الأراضي السكنية بنسبة 60% خلال شهر يناير 2022

سجلت عقود تمويل الأراضي السكنية للأفراد في المملكة ارتفاعاً كبيراً بنحو 60% خلال شهر يناير من العام الجاري 2022 مقارنةً بشهر ديسمبر من العام الماضي 2021، وذلك وفقاً للإحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل ما يشهده السوق العقاري السكني من تطورات مستمرة في الأنظمة والتشريعات، كان آخرها تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.
وأظهرت النشرة الشهرية الأخيرة الصادرة عن “ساما” أن إجمالي عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد، خلال شهر يناير 2022، سجّل نمواً طفيفاً بنحو 2% مقارنة بالشهر الماضي، وبلغت العقود التمويلية للشقق والفلل والأراضي 16,742 عقدا بقيمة تجاوزت 12.4 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وبلغت قيمة تمويل الفلل السكنية 9.6 مليار بنسبة 77% من إجمالي التمويل، فيما سجلت الشقق 18% من تمويل شهر يناير الماضي بنحو 2.2 مليار ريال، و5% للأراضي السكنية بقيمة 646 مليون ريال خلال شهر واحد، مُقدمة من جميع المصارف وشركات التمويل، فيما وصلت نسبة التمويل المقدم من المصارف خلال الشهر الماضي 98% من إجمالي التمويل العقاري السكني.
يُذكر أن إجمالي التمويل المقدم من المصارف وشركات التمويل خلال العام الماضي 2021 بلغ 206 آلاف عقد، بقيمة تجاوزت 156.3 مليار ريال، فيما سجّل العام 2020 نموًا قياسيًا يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود بما يتجاوز 295 ألف عقد بقيمة 140.7 مليار.