بطاقة 300 ألف برميل يوميّا.. أرامكو تستثمر في تأسيس مصفاة ومجمع بتروكيماويات بالصين

أعلنت أرامكو السعودية اليوم (الخميس) عن دخولها في شراكة استثمارية لتطوير منشأة تضم مصفاة رئيسة ومجمع متكامل للبتروكيماويات في شمال شرق الصين.
وأوضحت الشركة أن شركة “أرامكو هواجين للبتروكيميائيات”، والتي تكونت بشراكة بين أرامكو السعودية، وشركة مجموعة شمال هواجين للصناعات الكيماوية، وشركة بانجين، ستعمل على تطوير مجمع تحويل السوائل إلى كيميائيات.
وبينت أن القرار يخضع لاستكمال توثيق المعاملات، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة وشروط الإغلاق، عقب إنشاء المشروع المشترك “أرامكو هواجين للبتروكيميائيات” الذي تم في ديسمبر 2019م والذي ضم الشركاء الثلاثة.
وكشفت بأن المشروع الذي يُتوقع بدء تشغيله في عام 2024م سيكون فرصة لأرامكو السعودية لتوريد ما يصل إلى 210 ألف برميل يوميًا من النفط الخام للمجمع. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن المجمع يضم مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميًا، ووحدة تكسير إثيلين، تعد أساسًا بتروكيماويًا لتصنيع آلاف المنتجات اليومية، مؤكدة أن المنشأة التي سيتم بناؤها في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية، ستسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيميائية في الصين.