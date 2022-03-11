نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الجوازات” تدعو المواطنين والمُقيمين إلى الحرص على تحديث البيانات البريدية
11/03/2022   7:07 ص

“الجوازات” تدعو المواطنين والمُقيمين إلى الحرص على تحديث البيانات البريدية

+ = -
833

دعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين إلى الحرص على تحديث البيانات البريدية الخاصة بهم المُسجلة في نظام “أبشر” وبوابة “مُقيم”.

وشددت الجوازات، على أن تحديث هذه البيانات يُساعد على إيصال الوثائق والإشعارات الخاصة بالشخص والتابعين لديه الصادرة من المديرية عبر البريد السعودي”سُبُل”.

وكانت المديرية قد أوضحت مؤخراً خطوات نقل معلومات جواز السفر القديم الخاص بالمُقيم إلى الجديد عبر تطبيق “أبشر”، من خلال الدخول على الخدمات الإلكترونية واختيار تحديث معلومات جواز المقيمين، ومن ثم الضغط على البدء في استخدام الخدمة.

"الجوازات" تدعو المواطنين والمُقيمين إلى الحرص على تحديث البيانات البريدية

وفق “أخبار 24”.

“الجوازات” تدعو المواطنين والمُقيمين إلى الحرص على تحديث البيانات البريدية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885202224.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.