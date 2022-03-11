نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “النيابة العامة” تستعرض المصنفات المُستثناة من حماية حقوق المؤلف
11/03/2022   7:07 ص

“النيابة العامة” تستعرض المصنفات المُستثناة من حماية حقوق المؤلف

+ = -
625

استعرضت النيابة العامة، المصنفات المُستثناة من نظام حماية حقوق المؤلف، والتي تأتي ضماناً للإتاحة المثلى للمصنفات الإبداعية وتحفيزاً للحراك العلمي، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول الوثائق الرسمية الصادرة في المملكة حال النشر أو الترجمة من قبل المؤلفين.

وأشارت النيابة إلى أن المصنفات المُستثناة من الحماية هي الأنظمة والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.

ولفتت إلى أن المصنفات المُستثناة من الحماية تشمل ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية، بالإضافة إلى الأفكار والإجراءات وأساليب العمل ومفاهيم العلوم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة. وفق “أخبار 24”.

“النيابة العامة” تستعرض المصنفات المُستثناة من حماية حقوق المؤلف

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885202225.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.