“النيابة العامة” تستعرض المصنفات المُستثناة من حماية حقوق المؤلف

استعرضت النيابة العامة، المصنفات المُستثناة من نظام حماية حقوق المؤلف، والتي تأتي ضماناً للإتاحة المثلى للمصنفات الإبداعية وتحفيزاً للحراك العلمي، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول الوثائق الرسمية الصادرة في المملكة حال النشر أو الترجمة من قبل المؤلفين.
وأشارت النيابة إلى أن المصنفات المُستثناة من الحماية هي الأنظمة والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.
ولفتت إلى أن المصنفات المُستثناة من الحماية تشمل ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية، بالإضافة إلى الأفكار والإجراءات وأساليب العمل ومفاهيم العلوم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة. وفق “أخبار 24”.