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جديد المحليات > “الحج” : لا صحة لما يتردد بشأن اكتمال حجوزات عمرة رمضان .. والتسجيل متاح
11/03/2022   5:42 م

“الحج” : لا صحة لما يتردد بشأن اكتمال حجوزات عمرة رمضان .. والتسجيل متاح

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نفى المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، صحة ما تردد بشأن اكتمال الحجوزات الخاصة بعمرة شهر رمضان المقبل.

وأكد “سعيد”، خلال حديثه في برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن هناك بالفعل إقبالاً كبيرًا على حجوزات العمرة لشهر رمضان، إلا أن ذلك لا يعني اكتمال الحجوزات وانتهاءها.

وأكد أن حجز العمرة متاح حاليا، متطلعًا لتلبية تطلعات المسلمين لأداء مناسك العمرة، خاصة بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.وفق “أخبار 24”.

“الحج” : لا صحة لما يتردد بشأن اكتمال حجوزات عمرة رمضان .. والتسجيل متاح

جديد المحليات
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