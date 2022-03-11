أمين الرياض يعتمد دليل الهوية البصرية الموحدة للأمانة.. ومن هنا استلهم مكوناته

اعتمد أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، دليل الهوية البصرية الموحدة للأمانة، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة العمل المؤسسي بما يتماشى مع المستهدفات الطموحة للعاصمة.
وأوضحت الأمانة أن دليل الهوية البصرية استلهم مكوناته من التراث المحلي وتفاصيله الأصيلة، محافظًا على شعار الأمانة الراسخ، ليشكّل منطلقًا يمد جسور الماضي العريق للرياض نحو آفاق المستقبل الواعد، وبما يتواكب مع ما تشهده العاصمة من نقلة نوعية في مختلف المجالات.
وأبانت أن الوكالات والإدارات والبلديّات التابعة للأمانة ستطبق دليل الهوية البصرية الموحدة، الذي حدد الألوان المعتمدة بتدرجاتها المتناغمة مع طبيعة عمل الأمانة وخدمتها للسكّان، إلى جانب الخطوط العربية والإنجليزيّة العصريّة، والأنماط الزخرفية المستوحاة من الفن العمراني المحلي. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطوات التطويرية الرامية لتحسين بيئة العمل، وتعزيز التكامل فيما بين مختلف الوحدات الإداريّة في تعاملاتها الداخلية والخارجيّة، وبما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكّان والزوار.