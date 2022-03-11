سجلت المملكة على مدى السبعة أيام الماضية، العديد من الأحداث الهامة، التي تنوعت ما بين سياسية ورياضية واقتصادية.
وتصدرت قائمة هذه الأحداث رفع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا، وزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والموافقة على نظام الأحوال الشخصية، وفي السطور التالية يقدم “أخبار 24” نبذة عن أبرز هذه الأحداث:
رفع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا
أعلنت وزارة الداخلية رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، ومنها إلغاء التباعد الاجتماعي، وإلغاء اشتراط استخراج فحص (PCR) للقادمين من خارج البلاد.
ومن جهتها، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أن المواطنين الراغبين في السفر خارج المملكة ما زال يتوجب عليهم الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، من أجل السماح لهم بالسفر.
ولي العهد يستقبل “السيسي” ويلتقي رئيس “فيفا”
أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة إلى المملكة، وعقد مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اجتماعا لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
كما اجتمع ولي العهد مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينيو، لبحث مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، والفرص الواعدة لتطويره.
الموافقة على نظام الأحوال الشخصية
وافق مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية، كما أقرّ المجلس تعديل نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 15/ 11 / 1434هـ.
كلاسيكو الهلال والاتحاد وقرار انضباطي بشأن جمهور النصر
حسم فريق الهلال مباراته أمام فريق نادي الاتحاد بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن مؤجلات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ إلزام نادي النصر بلعب مباراة دون حضور جماهيري أمام الفيحاء، المقرر إقامتها الخميس المقبل، بسبب رمي جماهيره 3 علب مياه في مباراة الهلال الماضية.
اعتداء بطائرة مُسيّرة
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، تعرُّض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتـداء إرهـابي بطائرة مُسيّرة صباح يوم أمس (الخميس).
إطلاق استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث
أطلق ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وذلك من أجل رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة.
فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية
أقرر مجلس الوزراء فرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد السعودي، وأن التطبيق سيتم على مرحلتين.
تدشن معرض الدفاع العالمي 2022
دشن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الرياض، معرض الدفاع العالمي 2022 في نسخته الأولى، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
رفع حظر سفر المواطنين إلى تايلاند
أعلنت المديرية العامة للجوازات رفع حظر سفر المواطنين إلى تايلاند والسماح للتايلانديين بدخول المملكة.
انتهاء الاختبارات الحضورية للطلاب
انطلقت الاختبارات الحضورية للفصل الدراسي الثاني 1443هـ، لجميع المراحل الدراسية يوم الأحد الماضي، وانتهت يوم أمس (الخميس)، وسيبدأ الفصل الدراسي الثالث في 20 مارس الحالي.
تحديث بروتوكول دخول الجماهير للملاعب
أعلنت وزارة الرياضة تحديث بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، ومنها عدم إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة مثل مدرجات الملاعب، وإلغاء التباعد بين الجماهير.
وفق “أخبار 24”.