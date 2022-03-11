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جديد المحليات > شاهد.. كيف بدا المسجد الحرام خلال صلاة الجمعة بعد رفع الإجراءات الاحترازية
11/03/2022   5:43 م

شاهد.. كيف بدا المسجد الحرام خلال صلاة الجمعة بعد رفع الإجراءات الاحترازية

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أظهرت صور ومقاطع فيديو امتلاء صحن المطاف وتوسعات المسجد الحرام بالمصلين والمعتمرين، خلال صلاة الجمعة اليوم، في أول جمعة بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية من “كورونا”.

واستمع المصلون إلى خطبة الجمعة التي ألقها الشيخ عبدالله الجهني، ومن ثم أدوا الصلاة في خشوع وطمأنينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة من مختلف الجهات العاملة لتسهيل أداء ضيوف الرحمن مناسكهم.

وكانت وزارة الداخلية أشارت ضمن قرار رفع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، إلى إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.وفق “أخبار 24”.

كيف بدا المسجد الحرام خلال صلاة الجمعة بعد رفع الإجراءات الاحترازية

شاهد.. كيف بدا المسجد الحرام خلال صلاة الجمعة بعد رفع الإجراءات الاحترازية

جديد المحليات
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