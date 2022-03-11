شاهد.. كيف بدا المسجد الحرام خلال صلاة الجمعة بعد رفع الإجراءات الاحترازية

أظهرت صور ومقاطع فيديو امتلاء صحن المطاف وتوسعات المسجد الحرام بالمصلين والمعتمرين، خلال صلاة الجمعة اليوم، في أول جمعة بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية من “كورونا”.
واستمع المصلون إلى خطبة الجمعة التي ألقها الشيخ عبدالله الجهني، ومن ثم أدوا الصلاة في خشوع وطمأنينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة من مختلف الجهات العاملة لتسهيل أداء ضيوف الرحمن مناسكهم.
وكانت وزارة الداخلية أشارت ضمن قرار رفع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، إلى إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.وفق “أخبار 24”.
#الحرم_المكي | الشيخ عبدالله الجهني: اهتمام واعتناء حكام #المملكة في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ.. هي من الأسباب التي تحفز الشباب إلى حفظ القرآن الكريم بعصر ضعفت فيه الهمم. #قناة_السعودية pic.twitter.com/ihHMqcCnQd
— قناة السعودية (@saudiatv) March 11, 2022
#الحرم_المكي | الشيخ عبدالله الجهني: لابد لشباب هذه الأمة من السير على ما كان عليه السلف الصالح من الإيمان بالله والتوكل عليه والاعتصام بالله وحده، قال ﷺ (احفَظِ اللَّهَ يحفَظكَ ، احفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تجاهَكَ). #قناة_السعودية pic.twitter.com/jXaYeOfeyT
— قناة السعودية (@saudiatv) March 11, 2022