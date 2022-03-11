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جديد المحليات > بعد وصول نسبة الهدر في الغذاء إلى 33.1% .. “وزير الموارد البشرية” يشدد: حافظوا على النعم
11/03/2022   5:42 م

بعد وصول نسبة الهدر في الغذاء إلى 33.1% .. “وزير الموارد البشرية” يشدد: حافظوا على النعم

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أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، اليوم (الجمعة)، ضرورة شكر النعم بحفظها من الهدر.

وشارك “الراجحي” مقطع فيديو لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، بشأن الكمية التي أهدرت من الغذاء في عام 2019 والتي وصلت إلى 931 مليون طن، فيما بلغت نسبة الهدر والفقد في الغذاء نحو 33.1 %، ما يعادل 4.066 مليون طن.

وثمّن الوزير العمل الذي تقوم به جمعية خيرات لحفظ النعمة وتوصيلها للمحتاجين، فيما ذكر المشرف العام على الجمعية، عبد الله السبيعي، أن إنشاء مراكز خيرات المتنقلة جاء من معرفة الجمعية أن أسواق النفع العام في الرياض هي من أكبر مراكز الفقد والهدر. وفق “أخبار 24”.

وأوضح السبيعي، أن هناك شراكة بين الهيئة العامة للأوقاف وجمعية خيرات، لحفظ وتوزيع 50 طنًّا من فائض الخضار والفواكه على الأسر المستفيدة من قوائم الجمعية.

بعد وصول نسبة الهدر في الغذاء إلى 33.1% .. “وزير الموارد البشرية” يشدد: حافظوا على النعم

جديد المحليات
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